Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı

Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ın konuşması Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması KONYA -...

Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ın konuşması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Hüseyin Arslan, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika


Son Dakika

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