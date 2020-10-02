Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika

Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
YDA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan'ın konuşması
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın konuşması KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:37 - Kaynak: AA
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