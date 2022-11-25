Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca vatandaşın durumunun takip edilmesi ve yeniden intihara kalkışmaması için de ekibine özel olarak talimat verdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Murat Duran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi - Son Dakika

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