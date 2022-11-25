Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi

25.11.2022 18:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konvoyuyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği esnada intihar girişiminde bulunan Murat Duran adlı vatandaşın yanına gitti. Duran'ı ikna eden Erdoğan, yetkilere vatandaşın durumunun takip edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüdeki intihar vakasını görünce konvoyunu durdurup vatandaşın yanına gitti

EKİBİNE "İLGİLENİN" TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca vatandaşın durumunun takip edilmesi ve yeniden intihara kalkışmaması için de ekibine özel olarak talimat verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüdeki intihar vakasını görünce konvoyunu durdurup vatandaşın yanına gitti
Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Murat Duran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi - Son Dakika

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