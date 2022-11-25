Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca vatandaşın durumunun takip edilmesi ve yeniden intihara kalkışmaması için de ekibine özel olarak talimat verdiği belirtildi.
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