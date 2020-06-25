Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Savaşının 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene video mesaj göndererek, "Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi.

Erdoğan mesajında, Kore halkının huzur ve güvenliği ile uluslararası barışın tesisi için omuz omuza savaşan kahraman askerlerin Kore ile ilelebet sürecek bir dostluğun kurulmasını temin ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlhamını Kore Savaşı'ndaki bu emsalsiz dayanışmamızdan alan dostluk bağlarımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2012 yılında stratejik ortaklık düzeyine çıkardığımız ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde çok daha ileriye taşımakta kararlıyız. Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümünü andığımız bu tarihi günde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Kore topraklarındaki ebedi istirahatkarlarında yan yana yatan bu kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha tazimle eğiliyorum. Ruhları şad olsun."