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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinin, vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:27 Kaynak: AA
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