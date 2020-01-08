Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ne Irak'ın, ne Suriye'nin, ne Lübnan'ın, ne de körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak ne Irak'ın, ne Suriye'nin, ne Lübnan'ın, ne de körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım projesi açılışında yaptığı konuşmada İran-ABD gerginliğine değindi.


ABD ile İran arasında devam eden gerilimin istenmeyen bir noktaya ulaştığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak ne Irak'ın, ne Suriye'nin, ne Lübnan'ın, ne de körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Bilhassa komşumuz Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetmesi ile karşı karşıyadır. Irak Türkmenlerinin selameti bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemli. Arapı, Türkü, Kürdü, Türkmeni, Şii ve Sünnisiyle Irak halkını tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi daha önce de ortaya koyduk. Yaklaşık 30 yıldır kargaşa ve çatışma ile anılan Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak huzura kavuşması için çaba harcadık. DEAŞ ve PKK mücadelesinde Irak'a destek verdik. Mezhepçilik taassubuun esir almasını engellemek için Irak halkını oluşturan tüm gruplarla düzenli temas kurarak elimiz uzattık. Savaş tamtamlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinini tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz" dedi.


Son bir haftada birçok lider ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Erdoğan, "Amacımız gerilimi düşürerek yeniden aklı selimi hakim kılmaktır. Bölgemiz son 20 yıldır devam eden çatışmalar sebebiyle zaten bitap düştü. Farklı güçler arasında sürdürülen vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak'tan Suriye'ye kadar masum kardeşlerimiz ödedi. Asırlarca esenlik ve barış diyarı olan kadim şehirler enkaza dönüştü. Kardeşin kardeşe düşman hale getirildiği bu tablodan en fala bölge ile ilgili hesabı olan dış güçler faydalandı. Coğrafyamızda yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere bütün bölgeyi ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Tüm taraflarla konuşan bir ülke olarak diplomasi trafiğini devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve göz yaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreçte Rusya federasyonu ve dostum Putin ile sürekli istişare halinde olacağız. Rus dostlarımızın katkısı ile inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Suriye, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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