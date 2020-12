Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korona virüs aşısı olma konusunda bir sıkıntım yok" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs aşısını olabileceğini belirterek, "Bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cami çıkışında kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"BU ÜLKEDE CUMHURBAŞKANI İLE NASIL KONUŞULUR BUNU ÖĞRENMESİ LAZIM"

Erdoğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davası ile ilgili olarak, "Her şeyden önce eleştiri değil hakaret seviyesine çıkan ifadeleri ile hukuk içerisinde bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir bunu da öğrenmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur" ifadelerini kullandı.

"CHP BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE KENDİSİNİ TOPARLAYAMAYACAKTIR"

CHP'de art arda çıkan taciz ve tecavüz iddialarını değerlendiren Erdoğan, "Başından itibaren her zaman 'temiz belediyecilik, ahlaklı belediyecilik' vesaire konuşan bu zat, ne yazık ki bir defa tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olamadığının çok açık net ortaya koymuş vaziyettedir. Şu anda İstanbul İl Başkanlığını yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durum ile karşı karşıyadır. İstinaftadır. Buradan da ne çıkacağı belli değildir. Şu açık net ortadadır. CHP'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir. Bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra çok çok zordur. Terör örgütleri ile dirsek dirseğe Ankara'dan İstanbul'a yürüyen bir CHP ile bu dönemde tanıştık. Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP bundan sonraki sürçte de inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır" şeklinde konuştu.

"KORONA VİRÜS AŞISI OLMA KONUSUNA BİR SIKINTIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da korona virüs aşısını bulan Türk çiftin hatırlatılması ve kendisinin aşı olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Çeşitlilik kesinlikle var. Uğur bey ile ben de bizzat görüştüm. Bakanımız görüştü. Olay sadece Çin değil, Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konu ile ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda bir sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Hele hele kovid noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz biran önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmak."

"MACRON FRANSA'NIN BAŞINA BELADIR"

Fransa Meclisi'nin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmaması yönündeki tavsiye kararını da değerlendiren Erdoğan, "Her şeyden önce Minsk gurubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren kaybolmuştur. Macron Fransa'nın başına beladır. Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulur. Aksi takdirde sarı yeleklilerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir. Kendileri yönetim olarak nasıl bir karar alacaklar göreceğiz. Bakanlar içerisinde de olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz. İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu. 'Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler' dedi. Ben de bu tavsiyeyi yineliyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Bu topraklar Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. 28 yıldır buralar işgal altında. İşgal altında olduğunu Amerika da Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyor idi. Şimdi faklı yollara tevessül ettiler. Göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler şu anki duruma gelindi. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle katılacağım" dedi.

Erdoğan yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören İBB eski Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili olarak ise, "Bu sabah oğluyla görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi. Maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. Ben de 15 gün önce kendisi ile görüştüğümde durum böyle değildi. Ondan sonra bir olumsuz hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan da bir an önce çıkar" açıklamalarında bulundu.

(İHA)