Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" -"Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor"

-"Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik boyutları da ortaya çıkacaktır"

- "Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna gitmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:06 Kaynak: İHA

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