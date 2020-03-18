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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor" -"Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Korona virüs) Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor"
-"Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin, pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik boyutları da ortaya çıkacaktır"
- "Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. ülkemizin ağustos 2018 yılında yaşadığımız kur-faiz-enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna gitmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:06 Kaynak: İHA
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