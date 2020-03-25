Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanından bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanından bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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