Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:38 Kaynak: AA
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