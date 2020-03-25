Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı
27 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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