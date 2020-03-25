Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Türkiye'deki vaka ve ölüm oranının giderek azalan bir trendi ifade ettiğini belirterek, "Nisan ayının ilk dilimine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Türkiye'deki vaka ve ölüm oranının giderek azalan bir trendi ifade ettiğini belirterek, "Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor. Milletimizle gönül ve iş birliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.

Erdoğan, toplantıda, Kovid-19'la ilgili ortaya konan mücadele için Bilim Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin bu hastalığa karşı tedbirlerileri vakitlice almasında ve sürecin nispeten düşük seyirli gelişmesinde Bilim Kurulu'nun çalışma ve tavsiyelerinin çok büyük rolü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun milletimiz bu virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirleri büyük bir anlayışla karşılamış önemli ölçüde de riayet etmiştir. Toplumumuzda henüz tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olanlar varsa da genel olarak milletimizin hassasiyetinden memnunuz. Hala meselenin hayatiyetinin farkına varmamış olanların da sizlerin telkin ve tavsiyeleriyle en kısa sürede doğruyu göreceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimin ve bilim insanlarının bu süreçte ortaya koydukları dirayetli yapıcı, net ve ikna edici tavrın diğer alanlarda da örnek olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizdeki vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor. Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor. Milletimizle gönül ve iş birliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar terörden darbeye ve ekonomik saldırıya kadar nice sıkıntıyı birlik ve beraberlik içinde aşan Türkiye, Allah'ın izniyle virüs meselesini de çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim ve metanetimizi koruyalım. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum."

Hastaneler, karantina yurtları ve evlerde yapılan takiplerin olumlu etkilerini her gün daha iyi gördüklerine vurgu yapan Erdoğan, "Böylesine kapsamlı bir krizde elbette birtakım eksiklikler aksaklıklar olmuştur, olacaktır. Tespit ettiğimiz her sorunu süratle çözmenin yollarını arıyor ve bir şekilde de buluyoruz. Her konuda olduğu gibi bu hastalık döneminde de çıkarcılar, bozguncular, art niyetliler, cahiller ve kendi gizli gündemlerinin peşinde koşanlar olmuştur, olacaktır. Bunların hiçbiri sizlerin moralini bozmasın, canınızı sıkmasın, şevkinizi kırmasın. Gerektiğinde güvenlik güçlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz üzerlerine düşenleri yapıyor. Siz bilim insanlarımız da doğru bilgilendirmeyle bu tür girişimlerin önünü zaten kesiyorsunuz. Önemli olan hep birlikte bu sıkıntılı dönemi en az kayıp, en az maliyetle atlatabilmektir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirlerle milletin sağlığının yanı sıra ihtiyaçların karşılanmasından geçimine kadar tüm sorunlarının çözümü için çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır. Aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız vasıtasıyla sürekli temastayız. Ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımıza, öğrencilere öncelik vermek suretiyle mevcut şartlar çerçevesinde gereken imkanları sağlıyoruz."

Bugün aldığı bazı bilgilere göre, Avrupa'da ölüm hadiselerinde ölenleri buz pateni alanlarına seren ülkeler olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak biz bu tür adımları atmadık, atılmasına da hiçbir zaman müsaade etmeyiz. Önümüzdeki günlerin hastalığın yayılma hızının kırılması bakımından kritik olduğunu biliyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek, gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Erdoğan, özellikle bu akşamki toplantıyı çok önemsediğini ifade ederek, "Bir taraftan sağlıkla ilgili acil olarak bu hafta sonuna kadar ve önümüzdeki hafta içinde ne tür adımlar atmalıyız, öbür taraftan eğitim-öğretimde ne gibi adımlar atmalıyız... Çünkü bu alanda da gerek Bakanım gerekse bizler sıkıştırılıyoruz. Ben de yaptığım açıklamada 'Bilim Kurulumuz bu alanda nasıl bir tavsiyede bulunursa, biz o tavsiyeye uyarız.' dedim. Gerek Sağlık Bakanım gerekse Milli Eğitim Bakanım sizlerle bunu tartışacaklar, müzakere edecekler ona göre vereceğiniz kararla inşallah bunu da açıklayıp yol haritamızı belirlemiş, çizmiş olalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca Bilim Kuruluna teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:24 Kaynak: AA

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