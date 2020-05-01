CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KORONAVİRÜS HASTALARIYLA VİDEOKONFERANS İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören koronavirüs hastaları ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ile video konferans yöntemiyle görüşerek başarılar diledi. Daha sonra aynı hastanede tedavi gören Covid-19 hastaları Neslihan ve Ümit Özturhallı çifti ile kızları Sude Özturhallı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özturhallı ailesine acil şifalar temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 hastaları Selim Altınarık, Halit Bilkay ve Muharrem Çelik ile de görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TABURCU OLANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VARö

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının günlük 93'e düştüğünü hatırlatarak, "Bunlar tabii bizleri hep sevindiriyor. Tek korkumuz rehavet. Eğer olursa bizi ciddi manada sıkıntıya sokabilir. Onun için de diyoruz ki hiç rehavete girmeden inşallah bu işi hayırlısıyla götürelim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın hastalıkla mücadelede başarı gösteren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu arada yine hocalarımızdan Kenan Midilli Bey'e ve Mert Kuşkucu Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Onları da bu destekleri sebebiyle unutamayız. Onu da özellikle ifade etmek istiyorumö diye konuştu.

"EN BÜYÜK MÜCADELEYİ SAĞLIKÇILAR VERDİ"

Hastanede 10 gündür tedavi gören 74 yaşındaki Muharrem Çelik ile sohbeti esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Muharrem Bey, salgının olduğu bu dönemde elhamdülillah en büyük gayreti, en büyük mücadeleyi sağlıkçılarımız verdiler. Doktorundan hemşiresine kadar kendilerini adeta feda edercesine bu işte bu mücadeleyi verdiler. İşte biliyorsunuz Cemil Hocamızı bu arada kaybettik. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

Görüşmede İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da hastanedeki Covid-19 ile mücadelede uyguladıkları yöntem ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.