Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:41
Kaynak: AA
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