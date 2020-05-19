Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz."
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20.05.2020 05:37:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin... - Son Dakika