Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"

26.04.2022 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabulünde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini kabulünde açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır' - Son Dakika


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