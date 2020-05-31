Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalacak - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tütüne Hayır Günü'nde gençlerle buluştu. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürütülen bu mücadele hata yapma lükslerinin olmadığını belirten Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" dolayısıyla gençlere hitap etti. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan eğlence mekanları ve nargile kafeler ile ilgili konuşan Erdoğan, bu tarz mekanların bir süre daha kapalı kalacağını söyledi.

"HER YIL 100 BİN KİŞİ TÜTÜN KULLANIMI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Tütüne Hayır Günü kapsamında gençlere seslenen Erdoğan, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini söyledi.

"EĞLENCE MEKANLARI BİR SÜRE DAHA KAPALI KALACAK"

1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşların sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduklarını söyleyen Erdoğan, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Dünya tütüne hayır gününü gençlerin sigara kullanımından uzaklaştırılması bakımından son derece önemli buluyorum. Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalacak
Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 07:44 

Son Dakika Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalacak - Son Dakika

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