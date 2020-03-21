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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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