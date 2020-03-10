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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz."
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüse yönelik alt yapı ve ön hazırlıklarımızı iyi yaptık. Sağlık tesislerimiz zaten bu konuda tartışılmaz."
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