Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne giriş yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne giriş yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı için Çankaya Köşkü'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:05 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerini açıkladı! İşte madde madde devreye girecek 21 ekonomik tedbir Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak