Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: (1)

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıkladı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor." dedi.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladığı konuşmasında, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile çok ciddi bocalama yaşadığı bu süreçte Türkiye'nin hem hazırlık hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam duruş sergilediğini söyledi.

Türkiye'deki Kovid-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bir bölümünde Avrupa ve ABD seyahati hikayesi olmasının düşündürücü olduğunu dile getiren Erdoğan, "Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir." diyen Erdoğan, hastalığın ilk kez görülmesinin ardından da ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisinin oldukça başarılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

"Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir"

Erdoğan, "Şu an itibarıyla dünyada salgından etkilenenlerin tespit edilebilen sayısı 1 milyon 30 bine, Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 55 bine ulaşmıştır. Ülkemiz de toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebilecek ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maske, test kiti, temizlik malzemeleri başta olmak üzere, salgınla mücadele için gereken temel araçları kendimizin üretiyor olması, bizi mutlak dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi, bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde, net ihracatçı konumunda bulunmamız da ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak, salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır."

Bilim Kurulunun hastalığın dünyadaki ve ülkedeki gelişimini anbean takip ettiğine dikkati çeken Erdoğan, buna göre alınması gereken tedbirlerin Bilim Kurulu tarafından belirlenerek hükümete tavsiye olarak iletildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Hep söylediğim gibi özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanların bulunduğunu da görüyoruz. Bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz gerekebiliyor."

(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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