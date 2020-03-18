Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." dedi.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın açılışında, toplantının ardından yapacakları millete sesleniş mahiyetindeki basın toplantısında, hastalığın dünyadaki ve Türkiye'deki sürecini detaylı bir şekilde anlatacaklarını belirtti.

Toplantıda, önümüzdeki dönem için alacakları tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyder pey hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam ettiklerini söyledi.

"Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ülkemizin Ağustos 2018'de yaşadığı kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevler yanında özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumluluklar olduğu muhakkaktır. İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Tabii burada bir taraftan sabır bir diğer taraftan dua ile biz bu süreci başaracağımıza inanıyorum."

"Salgın, dünyayı alternatifler aramaya itti"

Erdoğan, Çin'deki salgın döneminin Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya ittiğini anımsattı.

Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır. Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı bir şekilde kontrol altında tutabilirsek umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden bizim hem tıbbi olarak virüsün hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben sizlere güveniyorum ve bunu birlikte aşacağımıza da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile video konferans görüşmesi yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "Bir değerlendirme yaptığımızda en iyi konumda olan biz gözüküyoruz. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve öbür tarafta Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gelişmeler, İdlib ve Barış Pınarı konusunu da görüşme fırsatı bulduklarına dikkati çeken Erdoğan, Moskova'da yaptığı son zirveyle ilgili de bilgilendirmede bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, virüsle ilgili alınacak kararların ülke ve ekonomi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Salon dezenfekte edildi, katılımcılar arasında sosyal mesafe sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, süreci yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya söz verdi.

Öte yandan toplantıda katılımcılar arasında 1'er metrelik mesafe bırakılarak, sosyal mesafe sağlandı. Toplantının yapıldığı salon da dezenfekte edildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Metin Kıratlı, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti grup başkanvekilleri, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan, kamu bankalarının genel müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, işveren, işçi, memur ve esnaf konfederasyonları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe katıldı.