Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:06 Kaynak: AA
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