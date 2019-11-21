Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız."
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız."
Saray'a giden CHP'li iddiasını gündeme getiren Rahmi Turan'dan yeni yazı: Kaynağım endişelendi, söz verdim ismi unutacağım Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı