Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOSGEB borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KOSGEB borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KOSGEB borçlarını yıl sonuna kadar erteliyoruz"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz" dedi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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