Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende, Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Dugolli'nin eşi ve bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Kosova, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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