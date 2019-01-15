Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koşullar Olgunlaştığında Suriye Topraklarından Ülkemizi Tehdit Eden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koşullar Olgunlaştığında Suriye Topraklarından Ülkemizi Tehdit Eden...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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