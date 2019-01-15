Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koşullar Olgunlaştığında Suriye Topraklarından Ülkemizi Tehdit Eden...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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