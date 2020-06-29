Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına... - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız."

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Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti