Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına...

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Kovid-19) Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:45 Kaynak: AA

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Son Dakika

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