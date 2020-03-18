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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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