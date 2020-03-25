Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (2)

30 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürüde normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz." dedi.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamaların yer aldığı ulusa sesleniş konuşmasında, devletin tüm kurumlarının üzerilerine düşen görevleri yaptığını, vatandaşlardan da destek ve anlayış beklediklerini vurgulayarak, sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumları başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerin tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Belediyelerin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanların, ekonomiyi ayakta tutmak için üretim ve hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden kuruluşların gayretlerini takdirle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz. 'Önce insan' diyen, böyle bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edilmesini yani diğer insanlarla aramızda hastalık bulaşmasına imkan tanımayacak mesafe bırakılmasına özen gösterilmesini istiyoruz. Bunun için temiziliğe önem verilmesini özellikle dış temasların ardından ellerimizin mutlaka yıkanmasını, kolonya ile dezenfekte edilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için yaşlılarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan destek, sabır ve anlayış bekliyoruz."

"Aydınlık yarınlar bizi bekliyor"

Erdoğan, ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaşılan her türlü sıkıntının ve uğranılan her türlü saldırının üstesinden birlik, beraberlik ve kardeşliğe daha sıkı sarılarak gelindiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu koronavirüs tehdidini de aynı şeklide yeneceğiz. Velev ki gözle görülmeyen bir virüs olsun, hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, dirayetinden, gücünden daha üstün değildir. Bugünler Habillerle Kabillerin ayrıştığı, hasbilerle hesabilerin kendini belli ettiği, bencillerle diğerkamların arasındaki farkın ortaya çıktığı günlerdir. Biz tüm hasletlerin hayırlı olanını tercih edeceği özellikle bu konuda milletimize güveniyoruz. Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Rabbimizin 'Sizin hayır bildikleriniz de şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir.' emri ilahisinin hikmetine bir kez daha muhatap olacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz.

Dünya bu salgın hastalığın ardından hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır. Kalın sağlıcakla."

(Bitti)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:32 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Ersun Yanal'dan 'evde kal' çağrısı
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı         
22:50
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor         
22:37
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi         
22:31
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler 13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler         
19:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 23:02:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında ulusa seslendi: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]