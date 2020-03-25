Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:54 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak