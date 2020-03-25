Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:50 Kaynak: AA
Son Dakika ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir