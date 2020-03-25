Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sağlık personelleri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:00 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu