Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz"
14.11.2020 14:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor."
Son Dakika İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil Son Dakika! Koronavirüs tedavisi gören Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti Ünlü sunucu Cansın Helvacı, koronavirüse yakalandı İBB Başkanı İmamoğlu'nun İngilizce konuştuğu video sosyal medyada tartışma konusu oldu Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada Beyin ameliyatı olmuş çocuğa akıl almaz işkence! Son vicdansızlığını da kameraya aldırdı