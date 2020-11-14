Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz"

14.11.2020 14:29

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine video konferans yöntemiyle katılarak partililere hitap etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz' - Son Dakika


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