Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (3)
Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık."
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