Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması

Salondaki katılımcılar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. (3)

Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Bu süreçten bizim de menfi etkilendiğimiz gerçektir ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık."