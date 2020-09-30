Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgını sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından birisidir."
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