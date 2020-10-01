Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Türkiye, kendi aşısını üretme konusunda da yoğun bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı. (9)

" Türkiye, diğer ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip etmenin yanında kendi aşısını üretme konusunda da yoğun bir gayret içindedir"

"Sadece, salgının ülkemize sıçradığı mart ayından bu yana hizmete açtığımız hastanelerin yatak kapasitesi 15 bini geçmiştir"