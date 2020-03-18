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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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