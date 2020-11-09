Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19) Türkiye bu zorlu süreçte başarılı bir sınav vermiştir' - Son Dakika

Gökhan Akkan ve Abdülkadir Ömür milli kadrodan çıkarıldı, Altay Bayındır kadroya dahil edildi

Son Dakika: İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor