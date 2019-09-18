Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz.
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek."
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