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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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