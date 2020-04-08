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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ku¨resel salgın haline gelen koronaviru¨se kars¸ı u¨lkece milli bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ku¨resel salgın haline gelen koronaviru¨se kars¸ı u¨lkece milli bir mu¨cadelenin ic¸erisindeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ku¨resel salgın haline gelen koronaviru¨se kars¸ı u¨lkece milli bir mu¨cadelenin ic¸erisindeyiz."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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