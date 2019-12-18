Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi

6 saat önce

KUALA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi, System.String[]

KUALA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuala Lumpur'a geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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