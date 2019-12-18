Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi. Havalimanından, zirve süresince konaklayacağı otele geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:01 Kaynak: AA
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