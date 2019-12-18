Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi - KUALA
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:01 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi. Havalimanından, zirve süresince konaklayacağı otele geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından karşılandı.
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