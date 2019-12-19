Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
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