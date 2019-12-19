Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı erdoğan, kuala lumpur zirvesi'nin açılış törenine katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı
Son Dakika Simit Sarayı'yla gündeme gelen Ziraat Bankası'yla ilgili yeni iddia ortaya çıktı: Dünya Göz'ün borçlarını mı kapatacaklar? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'ten 50 bin insan topraklarımıza geliyor Erdoğan'ın sosyal konut müjdesi Adanalıları sevindirdi Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'düşen yaprak' yanıtı: Biz bahar görüyoruz