Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış törenine katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah, programın ardından Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:38 Kaynak: DHA
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