Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirmek Amacıyla Yeni Bir Destek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirmek Amacıyla Yeni Bir Destek...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirmek Amacıyla Yeni Bir Destek..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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