Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirmek Amacıyla Yeni Bir Destek...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA
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