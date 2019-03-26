Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirmek Amacıyla Yeni Bir Destek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğini Geliştirmek Amacıyla Yeni Bir Destek...

45 dakika önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
VAN -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.(8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:04 Kaynak: AA

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