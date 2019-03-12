Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de Halka Seslendi
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- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanında düzenlenen Küçükçekmece Mitinginde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:01 Kaynak: AA
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