Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de Halka Seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de Halka Seslendi

10 dakika önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanında düzenlenen Küçükçekmece Mitinginde konuştu.

- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanında düzenlenen Küçükçekmece Mitinginde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:01 Kaynak: AA

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