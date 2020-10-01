Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birinci dünya savaşında, gözyaşları içinde terk etmek zorunda kaldığımız bu şehirde, hala Osmanlının direniş izlerine rastlamak mümkündür. Yani Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir."
Erdoğan: "Mazlum Filistin halkının her platformda haklarını dile getirmeyi, ülkemiz ve milletimiz adına bir şeref kabul ediyoruz."
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