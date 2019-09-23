Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir"
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç Müslümanın değil sayısı 1,7 milyarı bulan İslam aleminin onuru, namusu, harim-i ismetidir"
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