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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez"
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez" - İSTANBUL
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