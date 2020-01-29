Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs Müslümanların kutsalıdır, plan asla kabul edilemez" - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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